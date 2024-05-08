Як заявив в Сенаті міністр оборони США Ллойд Остін, наразі "надто рано" говорити про ефект на полі бою від наданої Києву підтримки — на це потрібен час.

Про це повідомляє “Голос Америки”

“Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян”, — сказав Остін.

Представляючи у Сенаті США бюджетний запит американського оборонного відомства на 2025 фінансовий рік,

“Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси”, – сказав Остін, зазначивши, що Міноборони підготувалося, коли очікувало на схвалення фінансування, аби “швидко доправити ці речі та підтримати Україну.”

Також, за словами очільника Пентагону, Китай допоміг росії налагодити військову промисловість.

“Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку”, – розповів міністр.