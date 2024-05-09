Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Угорщини, де у четвер зустрінеться з її прем'єр-міністром Віктором Орбаном в межах свого першого європейського турне за останні п'ять років.

Про це пише Reuters.

На порядку денному візиту китаського лідера буде війна в Україні та інфраструктурні проєкти між Будапештом і Китаєм.

Угорщина є важливим партнером Китаю у торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших держав ЄС, що розглядають можливість зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.

Ба більше, ж китайського-угорські відносини виходять за рамки торгівлі та інвестицій, оскільки в лютому Пекін запропонував Угорщині співпрацю щодо питань громадської безпеки та правоохоронної діяльності.

Орбан почав працювати над зближенням своєї держави з КНР одразу після приходу до влади в 2010 році. Теплі політичні відносини перетворилися на інвестиції приблизно за 10 років, коли виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Один з найбільших інвесторів, компанія CATL, будує в Дебрецені завод з виробництва акумуляторів вартістю 7,3 млрд євро, а китайський виробник електромобілів BYD наприкінці минулого року повідомив, що будує свій перший європейський завод у місті Сегед.