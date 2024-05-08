Про це повідомили Укрінформу в державній установі “Професійні закупівлі”.
“Загальна вартість безпілотників, придбаних через Prozorro Market, становить 1 млрд грн. При цьому завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів вдалося заощадити 65 млн грн”, – розповіли в держустанові.
Придбати безпілотник через Prozorro Market за бюджетні кошти так само просто та швидко, як і будь-який інший товар, наголошують в установі та пояснюють, що замовник оголошує запит пропозиції, а постачальники пропонують свої ціни. Далі система автоматично обирає з-поміж кваліфікованих постачальників того, хто запропонував найнижчу ціну. І нарешті – підписання угоди та постачання дрона.
Найчастіше їх в Prozorro Market купують об’єднанні територіальні громади, а потім передають їх військовим частинам. Загалом дрони з використанням цього інструмента купили понад 180 замовників.
“Категорія дронів є однією з найбільш пріоритетних для команди Професійних закупівель, адже ми розуміємо, наскільки вони потрібні на фронті. Е-каталог Prozorro Market дозволяє купувати БпЛА значно швидше, ніж через відкриті торги. А завдяки широкому асортименту та високій конкуренції замовники заощаджують гроші”, – каже керівник ДУ “Професійні закупівлі” Євген Якубовський.