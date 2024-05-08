З початку повномасштабного вторгнення Україна придбала через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тисяс безпілотників для потреб Сил оборони. Йдеться про зокрема моделі FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom.

Про це повідомили Укрінформу в державній установі “Професійні закупівлі”.

“Загальна вартість безпілотників, придбаних через Prozorro Market, становить 1 млрд грн. При цьому завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів вдалося заощадити 65 млн грн”, – розповіли в держустанові.

Придбати безпілотник через Prozorro Market за бюджетні кошти так само просто та швидко, як і будь-який інший товар, наголошують в установі та пояснюють, що замовник оголошує запит пропозиції, а постачальники пропонують свої ціни. Далі система автоматично обирає з-поміж кваліфікованих постачальників того, хто запропонував найнижчу ціну. І нарешті – підписання угоди та постачання дрона.

Найчастіше їх в Prozorro Market купують об’єднанні територіальні громади, а потім передають їх військовим частинам. Загалом дрони з використанням цього інструмента купили понад 180 замовників.

“Категорія дронів є однією з найбільш пріоритетних для команди Професійних закупівель, адже ми розуміємо, наскільки вони потрібні на фронті. Е-каталог Prozorro Market дозволяє купувати БпЛА значно швидше, ніж через відкриті торги. А завдяки широкому асортименту та високій конкуренції замовники заощаджують гроші”, – каже керівник ДУ “Професійні закупівлі” Євген Якубовський.