Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
У картці законопроєкту зазначається, що 9 травня Радою одержано проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Також проєкт постанови вже було передано на “розгляд керівництва” та цього ж дня “направлено на розгляд Комітету”.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, проєкт постанови 9 травня має розглянути профільний комітет, потім його винесуть на розгляд сесійної зали.
- Верховна Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в’язнів
- Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів
- «Слуги народу» знову намагаються віддати Офісу Президента контроль за призначенням суддів, — ЦПК