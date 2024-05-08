Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Журналісти уточнили, чи буде Вшингтон прискорювати постачання озброєнь Києву на тлі останньої російської ракетної атаки.

Міллер сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад 1 млрд доларів.

“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні”, – відповів чиновник.

Речник зовнішньополітичного відомства додав, що слід очікувати оголошення нових пакетів підтримки.