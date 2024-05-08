Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин повідомив в еетері Армія TV. Його цитує “Армія Inform”.
Волошин стверджує, наразі російські групи відрізані від постачання боєкомплекту.
“Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там.Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки”, — сказав він.
За словами Волошина, сили РФ проводять штурми поблизу селища Нетайлове і намагаються штурмувати східну частину Первомайського.
“Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають”, – додав речник.
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