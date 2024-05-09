Наслідки атаки на Чернігів (ілюстративне фото)

Про це Дмитро Брижинський написав у Telegram.

“Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі”, – йдеться у повідомленні.

Він назвав ймовірні цілі окупантів:

  • телерадіовежі;
  • теплоелектростанції;
  • газорозподільчі станції;
  • адміністративні будівлі органів влади та ін.

Очільник МВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття, уникати місць скупчення людей та не знаходитись поруч з обʼєктами критичної інфраструктури.