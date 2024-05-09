Про це Дмитро Брижинський написав у Telegram.
“Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі”, – йдеться у повідомленні.
Він назвав ймовірні цілі окупантів:
- телерадіовежі;
- теплоелектростанції;
- газорозподільчі станції;
- адміністративні будівлі органів влади та ін.
Очільник МВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття, уникати місць скупчення людей та не знаходитись поруч з обʼєктами критичної інфраструктури.
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