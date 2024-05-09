Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Вночі росіяни атакували 20-ма ударними дронами типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.
Раніше уночі Повітряні сили попередили, що з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області рухаються ворожі ударні дрони.
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