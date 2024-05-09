Експрезидент України заявив, що Берлін повинен відправити ЗСУ гроші, призначені для чоловіків-українців, які повинні захищати батьківщину.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

Президент України Петро Порошенко закликав ФРН припинити фінансування українських чоловіків призовного віку,які перебувають в країні, і замість цього передавати ці гроші українській армії.

“Тот, хто має можливість повернутися назад, повинен повернутися”, – сказав він в інтерв’ю DW у середу, 8 травня, під час зустрічі німецької консервативної партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні, відповідаючи на питання про те, що повинна мати Німеччина. сприяти поверненню украинських чолвоіків на баткьівщину.

Водночас він висловив сумнів в тому, що будь-які дії Києва чи Берліна можуть вплинути на позицію українських чоловіків, які відмовляються повертатися додому.

“Але я дуже рекомендую (Німеччині. – ред.) щодо цих осіб – чоловіків, які перебувають тут і хто відмовляється повертатися до України – будь ласка, припиніть це фінансувати, і негайно почніть надавати ці гроші Збройним силам України”, – закликав Порошенко.