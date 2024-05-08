При російському обстрілі стадіону в Харкові зросла кількість постраждалих до семи людей. Серед них четверо дітей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура

“За даними слідства, вдень 8 травня російська армія обстріляла Салтівський район: зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл. Отримали травми сім мирних мешканців. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років та двоє жінок”, – йдеться в дописі.

Як зазначається, пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці та вибухотехніки працюють над встановленням типу боєприпасу, якими російські військові вдарили по місту.

“Російська армія навмисно та цілеспрямовано вчергове атакувала звичайний цивільний обʼєкт – спортмайданчик. Вдень. Коли діти грали на вулиці. Держава-агресор понесе відповідальність за кожен злочин проти українського народу”, – повідомили в прокуратурі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив , що двоє постраждалих хлопців-підлітків – у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усіх госпіталізовано до медзакладу.

“55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні. Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці”, – написав Синєгубов.