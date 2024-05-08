За минулу добу російські підрозділи атакували сім напрямків фронту. На Авдіївському українські сили відбили 35 атак окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без без суттєвих змін. Ознак формування російських наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські підрозділи зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області. Артилерійських та мінометних російських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода та Містки Чернігівської області; Прогрес, Іскрисківщина, Басівка та Запсілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де сили РФ намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські сили відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де війська окупантів намагалися покращити тактичне положення. Також вони завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр, Дружба, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, війська РФ, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські сили із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Карлівка та Московське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські війська в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де вони за підтримки авіації, 6 разів намагалися прорвати українську оборону. Під артилерійським та мінометним вогнем окупаційної армії опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку сили РФ 19 разів атакували українські позиції в районі Старомайорського Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські підрозділи відмовляються від наміру витіснити українські сили із плацдармів на лівобережжі Дніпра – здійснили 1 безуспішну атаку на позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Також протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 8 районах зосередження особового складу армії РФ.