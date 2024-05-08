Своїми указами від 8 травня президент Володимир Зеленський призначив 116 суддів. За словами заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, на сьогодні залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів.

Про це йдеться в президентських указах, та в повідомленнях заступниця керівника ОП Ірини Мудрої у Facebook

“Кадрове забезпечення судової системи, процедури добору та призначення суддів, їх професійної підготовки та забезпечення контролю за доброчесністю – фундамент змін й вони відбуваються”, — написала вона.

На сьогодні, за її словами, не закритими залишаються від 22% до 61% посад суддів в залежності від спеціалізації і інстанційності, через відсутність суддів деякі суди не здійснюють правосуддя.

“Зрозуміло, що одразу після підписання указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже “світло у кінці тунелю”, – зазначила Мудра.

Вона додала, що вже можна звітувати про проведену роботу в ОП, зокрема, щодо інвентаризації внесених Вищою радою правосуддя подань про призначення суддів; розробки концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024 – 2026 роки.