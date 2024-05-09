Електронна петиція про доручення прем'єр-міністру та МЗС України провести невідкладні переговори зі США для скасування обмежень на надання допомоги для 12-ї бригади спеціального призначення Азов набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Петиція № 22/225678-еп опублікована на сайті офіційного представництва президента України. Тепер її має розглянути президент.

Автор петиції Микола Марченков зазначає, що 12-а бригада спецпризначення “Азов” Національної гвардії України є важливою складовою Збройних сил України.

“За час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році. Бійці “Азову” підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію. Основною місією батальйону завжди був захист Вітчизни та боротьба з агресорами”, — йдеться у документі.

У петиції зазначається, що наразі, закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону “Азов” зброєю, навчаннями та іншою допомогою.