Петиція № 22/225678-еп опублікована на сайті офіційного представництва президента України. Тепер її має розглянути президент.
Автор петиції Микола Марченков зазначає, що 12-а бригада спецпризначення “Азов” Національної гвардії України є важливою складовою Збройних сил України.
“За час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році. Бійці “Азову” підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію. Основною місією батальйону завжди був захист Вітчизни та боротьба з агресорами”, — йдеться у документі.
У петиції зазначається, що наразі, закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону “Азов” зброєю, навчаннями та іншою допомогою.
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