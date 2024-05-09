Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у серпні 2023 року видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, який водив особливі правила для вивезення агропродукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону ввели окремі митні правила - не такі, як на всій іншій території України.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, журналісти якого вивчили дані з міжнародного сервісу торгових баз даних ImportGenius.

Розслідувачі підкреслили, що після широкомасштабного російського вторгнення єдиним морським маршрутом експорту зерна є Одеська область. Отже, контроль над потоками зерна в цій області майже повністю визначає зерновий експорт України. hromadske зазначає, що приблизно 85% зерна, експортованого з України у 2023 році, пройшло через порти Одеси.

У серпні 2023 року Кіпер видає наказ про посилення митного контролю в регіоні, що встановлює спеціальні правила для вивезення сільськогосподарської продукції з Одеської області на експорт. Це означає, що на території області діятимуть власні митні правила. Кіпер пояснював необхідність “ручного контролю” для боротьби з підприємствами, які діють лише один день, і нелегальним експортом.

Журналісти аналізують базу даних української митниці та виявляють 40 підприємств, які мають ознаки фіктивності та з’явилися на ринку експорту сільськогосподарської продукції після введення “ручного контролю” в Одеській області. Ці компанії раніше не займалися експортом, не володіють власною землею та не є частиною відомих агрохолдингів. Вони почали торгувати зерном лише після серпня 2023 року та були засновані або змінили власників у 2023 році. Одна з підозрілих компаній зареєстрована, ймовірно, на психолога з Узбекистану, який за останні два роки став формальним засновником 20 юридичних осіб в Україні.

За даними hromadske, протягом останнього кварталу 2023 року ці компанії експортували через порти на Одещині приблизно 800 тисяч тонн сільськогосподарської продукції на суму приблизно 150 мільйонів доларів (6 мільярдів гривень), не сплачуючи податків.