Про це український лідер повідомив під час вечірнього звернення.
“Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує”, — сказав президент.
Також, як вын зазначив, кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та на морі – “всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу – для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя”.
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