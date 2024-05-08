Про це український лідер повідомив під час вечірнього звернення.

“Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує”, — сказав президент.

Також, як вын зазначив, кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та на морі – “всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу – для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя”.