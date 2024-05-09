Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику чинного міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею в Сумській області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

9 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави до заступника чинного міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу – по 7 липня.

23 квітня у Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття міністра агарної політики Миколи Сольского на заволодінні держземлею на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею на 190 млн грн.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн. 26 квітня за Сольського внесли заставу у повному обсязі.