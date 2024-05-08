Українські нардепи пропонують розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два відомства. Причиною цього є нібито "провальна" робота міністерства.

Про це повідомляє народний депутат України та член фракції “Слуга народу” Олександр Качура.

Керівництво фракції “Слуга народу”, за його словами, збирало парламентарів на термінове засідання.

“Фракція підтримала пропозицію Віталія Безгіна (голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади – ред.) розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Оскільки, за словами колег, провалено роботу з регіональної політики та місцевого самоврядування”, – написав нардеп.

Як повідомив Качура, завтра профільний комітет задовольнить заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та відправить це рішення на голосування.

За його словами, за варіанту розділення Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спочатку має бути звільнено очільника відомства Олександра Кубракова. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступає за об’єднання ще кількох міністерств у зв’язку з необхідністю “оптимізації витрат”.

Українська правда”, посилаючись джерела в “Слузі народу”, пише , що Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції, підтримав пропозицію щодо розʼєднання міністерства.

Звільнення віцепрем’єра Олександра Кубракова, про яке повідомляв Качура, що воно має відбутися для розділення Мініфраструктури, планується ВРУ в четвер, пише “Українська правда”. Після цього Уряд, за даними видання, має ухвалити рішення про розділення відомства. Головою Мінінфраструктури збираються призначити самого Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.