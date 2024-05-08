Президент записав своє звернення в селі Ягодне в Чернігівській області — у підвалі школи, де в березні 2022 року російські військові утримували в полоні сотні місцевих жителів.

Володимир Зеленський опублікував звернення до українців за випадком Дня пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року, сказав він.

«Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: «Сделано в России», – сказав український лідер.

Своє звернення Зеленський записав у селі Ягідне Чернішівської області. Під час окупації в березні 2022 року російські військові майже місяць утримували 350 місцевих жителів у підвалі школи. Серед них було 80 дітей. Село було захопленим 27 днів. 10 заручників поверли у підвалі за цей час. Ще 17 людей були вбиті, розповів президент.

«У будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, – лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу», – звернувся він.

Зеленський сказав, що згадуючи мільйони українців, які разом з іншими народами боролися й перемогли, він вірить у день нової перемоги.