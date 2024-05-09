Україна потребує більше підтримки західних союзників. Проте, оскільки Київ не звертався з проханням відправити війська Північноатлантичного альянсу в Україну, Столтенберг зазначає, що НАТО цього не робитиме.

Про це в інтерв’ю агентству ANSA заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Україна не просить розгортати війська НАТО у себе, але хоче більше підтримки від союзників. Є ризик, що Росії вдасться захопити ще більше території. Щоб зупинити це, ми маємо забезпечити українців боєприпасами й зброєю”, ‒ зазначив він.

Столтенберг наголосив, що російські загарбники змогли досягти певного успіху через затримки надання допомоги від СШ, а Європейський Союз надав значно менше від обіцяного мільйону артилерійських снарядів, проте зараз “ситуація змінюється”.

“НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки”, – наголосив генсек.

Крім того, Столтенберг заявив, що російський диктатор Путін все ще вірить, що він зможе перемогти Україну.