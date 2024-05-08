Президент України Володимир Зеленський 8 травня поговорив по телефону з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це український лідер повідомив в X.

Розмова з Орбаном, за словами Зеленського, була “тривалою та предметною”.

Він запросив Орбана на “Глобальний саміт миру” у Швейцарії наступного місяця.

“Я підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики та логістики”, – сказав президент.

Під час розмови державні лідери також “скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань”.

Зокрема, Зеленський та Орбан обговорили інтеграцію України до ЄС.

Своєю чергою, як сказав речник Орбана Берталан Хаваші, якого цитує агентство MTI, в ході розмови “були розглянуті всі важливі елементи угорсько-українських відносин. Головною темою зустрічі було питання війни і миру”.

Що саме обговорювали лідери, він не уточнив, але додав, що Орбан сказав Зеленському, що Угорщина готова сприяти всім ініціативам і зусиллям, що призведуть до миру, і що вони продовжать переговори.