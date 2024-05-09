Як ввжають аналітики Інституту вивчення війни, останніми ударами РФ намагається уразити енергосистему і виснажену українську ППО ППО України перед прибуттям безпекової допомоги США.

Про це йдеться в матеріалі ISW.

Як зазначається у звіті, у ніч із 7 на 8 травня російські війська здійснили масштабні удари ракетами безпілотниками по об’єктах енергоінфраструктури України, продовжуючи тиснути на виснажену українську систему протиповітряної оборони напередодні прибуття масштабної безпекової допомоги з боку США та Заходу.

Аналітики зазначають, що це вже п’ятий великомасштабний російський ракетний і дроновий удар по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року.

Також, ідеться в огляді, російські сили також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі впродовж останніх тижнів, очевидно, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв’язку та обмежити потік очікуваної американської допомоги у сфері безпеки на фронті.

Російські війська продовжують інтенсивно атакувати українські енергетичні об’єкти обмеженими серіями великих ракетних ударів і ударів з безпілотників, що свідчить про те, що РФ надає перевагу зусиллям, спрямованим на руйнування енергетичної мережі.

Або ж має на меті використати більшу кількість ракет, щоб послабити українську систему ППО в безпосередній близькості до енергооб’єктів та завдати їм значних збитків.