Про загибель повідомили 8 травня в мережі кондитерських Honey, де до мобілізації чоловік працював менеджером.

«Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю», — написали колишні колеги бійця.

Про дату та час прощання із загиблим повідомлять згодом, йдеться в дописі.

Також військовий записував відео, на якому він, стоячи з картонкою з написом відповідного року, це були 2021-й рік, 2022-й, та наступні два роки, під музику спочатку ставить питання “Ду ю спік паски ?”, під яким була відповідь “Єс ай спік”, а потім, в останні три роки фраза дещо змінювалася. Відео з такою нарізкою, вийшло 4 травня, де на кадрах, які позначені 2021- м роком, ще цивільний Денис Зелений, а останні три роки — він у військовій формі.

Також загиблий офіцер є автором відомого фото Серебрянського лісу, розташованого біля міста Кремінна в Луганській області, знятого на сонячному заході.

На світлині видно, що на місці колись багатого бору переламані дерева.

До того, як стати лінією фронту Серебрянський ліс був джерелом рідкісних і занесених до Червоної книги України видів рослин на території Луганщина

Ботанічний заказник Серебрянський площею в 107,1 га розташований за 8 кілометрів на південний захід від окупованої Кремінної.