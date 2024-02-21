Державний банк розвитку Німеччини KfW підтримає Україну від імені уряду Німеччини та ЄС. Банк допомагає реалізувати понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро.

Про це повідомляє BR24.

Зокрема, 520 мільйонів євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку Росії. Тому необхідні постійні ремонтні роботи.

Понад 530 мільйонів євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які приймають переселенців.

KfW також зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи близько 135 мільйонів євро — наприклад, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.

Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ KfW виділив понад 1,2 мільярда євро — здебільшого на підтримку державних функцій.

2 лютого депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет Німеччини на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.