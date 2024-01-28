Про безоплатне постачання 100 дронів домовлялися у вересні 2023-го. Також у січні мали завершитись навчання операторів, які також проводив виробник.

Одна із модифікацій, які отримає Україна – Trinity Pro – варіант картографічного безпілотника, який має можливість вертикального зльоту та посадки.

▪️Максимальний час знаходження у повітрі Trinity Pro – 90 хвилин.

▪️Дальність польоту 5-7,5 км.

▪️Максимальна злітна вага – 5,75 кг.

Також є шанс побачити на полі бою Trinity Tactical, які використовують для надання зображень у режимі реального часу спецпідрозділам, які діють на ворожій території або в віддалених районах.