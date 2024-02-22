Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю 25,9 млн доларів і продовжить підготовку українських військових.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Нової Зеландії.

“Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів”, — заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Міністерка оборони Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові Нової Зеландії перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з партнерами над підтримкою України, і ця підтримка триватиме.

“Уряд з радістю повідомляє, що розгортання кваліфікованого персоналу NZDF на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв’язкову і логістичну підтримку”, — сказала вона.

Крім цього, пакет допомоги включає:

-6,5 млн доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;

-7 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;

-3 млн доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Нова Зеландія надасть посвідку на проживання українцям, які прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.