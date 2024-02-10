Основною темою заходу, до якого долучилися українські та світові фахівці з кібербезпеки, представники урядових органів і бізнесу, став досвід України в протидії російським кіберзагрозам.

30 спікерів з України, Іспанії, Німеччини, Польщі, США та інших країн прибули до Варшави, щоб обмінятися знаннями в питаннях стійкості під час кібервійни. Зокрема, проаналізували надзвичайну стійкість України в умовах посилення кібератак на її критичну інфраструктуру.

Обговорили проблеми захисту життєво важливих систем, а також акцентували увагу на потребі зміцнення міжнародної безпеки та співробітництва при реагуванні на надзвичайні ситуації.

«За майже два роки кіберполіцейські спільно з іншими суб’єктами кібербезпеки відпрацювали понад 600 хакерських атак на українські ресурси. Ми отримали унікальний досвід, яким готові ділитися з міжнародними партнерами для побудови безпечного інтернет-простору», — розказав заступник начальника Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов

Учасники конференції також поділилися ключовими ідеями щодо розвитку кіберзахисту та домовилися про подальшу співпрацю.