Захоплення Авдіївки російськими військами свідчить про напрочуд складну ситуацію на полі бою, але це не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків», – зауважив високопосадовець.

Перші помітні військові успіхи російських сил в Україні за останні місяці Столтенберґ назвав наслідком того, що Росія заручилася «значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї», а також – наростила власне виробництво й «мобілізувала більше сил».

«Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні – ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками», – резюмував генсекретар Альянсу.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».