Зеленський: Очікую найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:
•На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.
•Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю.
•Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
•Кожен генерал має знати фронт.
•Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
•Треба побудувати в армії дієву систему ротацій.
•Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.
•У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
Команду перезавантаження ЗСУ Головком Сирський представить днями.