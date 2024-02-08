Зеленський: Очікую найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:

•На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.

•Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю.

•Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

•Кожен генерал має знати фронт.

•Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

•Треба побудувати в армії дієву систему ротацій.

•Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

•У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Команду перезавантаження ЗСУ Головком Сирський представить днями.