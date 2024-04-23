Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким можуть оновити штрафи за незаконний продаж тютюну та алкоголю.

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів.

Про це повідомили в Укрінформ.

Мета законопроєкту — вдосконалити адміністративну та кримінальну відповідальності у сфері незаконного обігу тютюнових та алкогольних виробів.

За продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах без державної реєстрації передбачається адміністративна відповідальність. А саме — штраф від 17 тис. до 34 тис. грн з конфіскацією товару і грошей, отриманих за незаконну торгівлю. Якщо ситуація повториться протягом року, порушник сплачуватиме ще один штраф розміром від 34 тис. до 85 тис. грн з повторною конфіскацією.

Але не оминуть штрафи й покупців. За придбання, зберігання, пересилання, транспортування алкогольних або тютюнових виробів без акцизних марок чи з підробленими, порушник заплатить штраф у розмірі від 510 до 1700 грн. Для ФОП штрафи будуть дещо вищі – від 1700 до 4250 грн з конфіскацією.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме більш ефективній протидії у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.