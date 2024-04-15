Під час засідання 15 квітня Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не визнав легітимність президента Росії Володимира Путіна.

Цю інформацію у Telegram оприлюднив народний депутат України Олексій Гончаренко, який очолює комітет з питань міграції, біженців та переміщених осіб у ПАРЄ.

“ПАРЄ звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, тобто США та інших, до Європейського Союзу з проханням зупинити всі контакти з путінською владою, крім гуманітарних”, — йдеться у дописі Гончаренка.

Таке рішення ПАРЄ є наслідком попередньої її постанови в жовтні 2023 року, коли вона визнала Росію диктатурою і закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після завершення його чинного терміну на посаді.