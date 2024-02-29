Петро Порошенко був як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням у ЗСУ палива на мільярд, і як максимум був учасником цієї схеми.
Такі свідчення щодо Порошенка пролунали під час судового засідання у справі Пашинського, який «злив» свого боса і на той час Президента Петра Порошенка.
Підтвердив свідчення Пашинського і тогочасний прокурор у справі вкраденого палива Давид Сакварелідзе.
За його словами Порошенко особисто перешкоджав розслідуванню розкрадання 1 млрд грн з палива для ЗСУ та прикривав Пашинського:
«У них були домовленості.«Укроборонпром» вони поділили на сфери впливу. Це був великий «договорняк»