Петро Порошенко був як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням у ЗСУ палива на мільярд, і як максимум був учасником цієї схеми.

Такі свідчення щодо Порошенка пролунали під час судового засідання у справі Пашинського, який «злив» свого боса і на той час Президента Петра Порошенка.

Підтвердив свідчення Пашинського і тогочасний прокурор у справі вкраденого палива Давид Сакварелідзе.

За його словами Порошенко особисто перешкоджав розслідуванню розкрадання 1 млрд грн з палива для ЗСУ та прикривав Пашинського: