Як пише Yonhap, в уряді країни зробили відповідну заяву після того, як минулого тижня Сеул додав 682 предмети, які мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до відправляння до росії та Білорусі.

“Міністерство сприятиме здійсненню експортного контролю в рамках зв’язків із відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати шляхи незаконних поставок”, — йдеться у заяві міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

Міністерство приділятиме особливу увагу моніторингу експорту “загальних високопріоритетних товарів”, включаючи мікрочипи, які можна використовувати у дронах, з іншими країнами-партнерами.