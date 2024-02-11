Минулої доби Сили оборони знищили 930 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 395 тисяч людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 395 200 (+930)”, — мовиться у повідомленні.

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