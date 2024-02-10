Внаслідок російської атаки безпілотниками вражена цивільна інфраструктура. Виникло декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких до сих пір працюють рятувальники.

У своєму офіційному Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ повідомив, що ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі міста, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент.

«В одному із приватних будинків виявлено тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті – ще двоє загиблих. Загальна кількість постраждалих станом на зараз – 7 загиблих та 3 поранених», – зазначив Глава МВС.

Також на місці працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин РФ та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.