“Важкий тягар відповідальності лягає на плечі кожного, хто в час війни з російськими загарбниками покликаний до керівництва українським військом, а особливо – коли йдеться про найвищу військову посаду Головнокомандувача”, – написав Митрополит у Facebook.
Він побажав генерал-полковнику Сирському “допомоги Божої у виконанні своїх нових обовʼязків, успіху в праці, перемог над російським агресором”.
Також Предстоятель ПЦУ висловив вдячність генералу Валерію Залужному “за служіння, звитягу і мудрість”.