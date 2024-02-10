Заступниками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стали:
- полковник Вадим Сухаревський – відповідатиме за безпілотні системи й розвиток застосування БПЛА;
- полковник Андрій Лебеденко – відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем.
Також президент погодив кандидатури заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.
“Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України”, — додав Володимир Зеленський