Заступниками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стали:

Також президент погодив кандидатури заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

“Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України”, — додав Володимир Зеленський