Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, глава держави подякував Чорногорії за прихисток українців, які були змушені залишити домівки через повномасштабне російське вторгнення. Сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.

Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації «Групи семи» та Української формули миру, а також поінформував Президента Чорногорії про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.