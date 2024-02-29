Заходячи на медіаринок із цього телеканала обіцяли зробити українське CNN та BBC. А ще вони називали себе майбутнім “понтовим” каналом. Втім зараз це медіа нагадує щось середнє між прес-службою Петра Порошенка та інформаційним кіллером. Думаю ви здогадались, що це про один з каналів пятого президента України. І хоча лідер «Європейської солідарності» продав канал медіахолдингу «Вільні медіа», риторика на «Прямому» не змінилася. Там і далі вихваляють Петра Порошенка як найбільш демократичного з усіх лідерів України та всіляко критикують Офіс Президента. Втім, у тому, що медіа захищає інтереси свого власника (нехай і неофіційного), на перший погляд немає нічого дивного для українських медійних реалій. Але професійна етика вимагає подавати усе змістовно, без перекручень і власних оцінок щонайменше дві позиції. І якщо ви вже заявляєте себе як українське CNN та BBC, то і риторика має бути відповідна цим каналам.

А вас запрошуємо до перегляду відеоогляду про те, що не так з телеканалом «Прямий»