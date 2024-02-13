Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.