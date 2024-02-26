За повідомленням Генштабу ЗСУ, загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БпЛА типу “Shahed”.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.