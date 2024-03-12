Про це ДБР заявило виданню “Українська правда” .

Йдеться про два кримінальних провадження: за “ухилення від військової служби” та за “підробку документів від НАЗК”. Обидва сам Шабунін назвав “ідіотичними”, і пояснив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни.

Справи відкрили за зверненням “адвоката” Ростислава Кравця.

Нагадаємо, Ростислав Кравець – адвокат, який підтримував у судах «суддів Майдану», фігурував на «плівках Вовка» та подавав позови, в яких був зацікавлений Павло Вовк — голова ліквідованого ОАСКу, що ухвалював антиукраїнські рішення.

Як стверджує ДБР, воно направило заяву Кравця до Центрального управління Військової служби правопорядку по Києву та Київській області для проведення службового розслідування. У той же час у листопаді за рішенням Шевченківського районного суду Києва пан Кравець домігся того, щоб ДБР взялося розслідувати його заяву. Унаслідок цього рішення суду у листопаді 2023 року ДБР розпочало ці два кримінальні провадження.