Про це ввечері 28 лютого повідомили у Міністерстві фінансів України.

“Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми (Ukraine Facility, – Ред.), Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також в рамках Інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання Кредитної Угоди та Меморандуму очікується на початку березня.