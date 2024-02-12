Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, завдяки якій можуть ухвалити рішення про можливе використання прибутку від заморожених активів рф для України.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Там пояснили, що сьогоднішнє рішення роз’яснює заборону на операції, пов’язані з управлінням резервами та активами Центробанку рф.

Рада вирішила, що центральні , які володіють активами російського банку на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати залишки коштів, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС, а також окремо зберігати доходи від цього.

Також центральним депозитаріям заборонять розпоряджатися отриманим чистим прибутком, проте вони зможуть звернутися до свого наглядового органу з проханням дозволити вивільнити його частки.

Отже, це відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС із цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення.