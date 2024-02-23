“Парламент схвалив законопроєкт №11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право президенту їх (строковиків, – ред.) звільнити”, – написав він.

За це віддали своїм голоси 319 нардепів.

Закон набуде чинності наступного дня після підписання його президентом.

23 лютого секретар комітету з нацбезпеки й оборони Роман Костенко повідомив, що комітет підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків і запропонував дати їм відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців.

22 лютого законопроєкт було опубліковано на сайті Ради.

Президент визначив документ як невідкладний.

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого підтримала внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про демобілізацію строковиків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначено в порівняльній таблиці до законопроєкту, документ пропонує можливість звільнити в запас військовослужбовців строкової служби, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки.

“Установити, що під час проведення мобілізації, оголошеної указом президента від 24 лютого 2022 року “Про загальну мобілізацію”, військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом президента”, – йдеться в документі.

Раніше нардеп Цимбалюк казав, що в Україні необхідно якнайшвидше провести демобілізацію строковиків.

“Ми вимагаємо, щоб негайно, до двох місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби”, – пояснював політик.

Верховній Раді пропонують ухвалити законопроєкт про збільшення зарплат військових до 200 тис. грн. Це стосуватиметься тих, хто воює “на нулі” вже 2 роки.