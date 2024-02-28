Рекрутингова форма мобілізації є найбільш ефективною з точки зору мотивації призваних до лав армії.

Таку думку в черговому випуску проєкту «Станція Краматорськ» висловила командирка взводу ЗСУ Оксана Рубаняк із позивним «Ксена».

«Вже давно мала бути рекрутингова мобілізаційна кампанія, де людям пояснюватимуть, ким ти можеш бути у війську. Якщо ти фізично витривалий і бачиш себе стрільцем, снайпером, кулеметником – то, будь ласка. А якщо ти аналітичного складу розуму і займався ІТ-технологіями і розбираєшся у різних програмах, то тебе можуть залучити до пілотних операторів розвідувальних дронів, які працюють на далеку дистанцію, і ти там будеш корисний», – пояснила «Ксена».

Тим часом на прикладі свого бойового підрозділу вона розповіла, що не всі мобілізовані через ТЦК годяться для участі у бойових діях.

«Коли ми відбираємо людей після мобілізаційної кампанії – хто підійде, а хто ні, то перше запитання – ти хочеш служити? І коли людина каже – ні, розмова на цьому й закінчується, тому що немотивований боєць – це програна війна», – наголосила військова.

Зазначимо, військовий рекрутинг в умовах загальної мобілізації є формою добровільної мобілізації з можливістю обрати військову спеціальність.

Гостя проєкту «Станція Краматорськ» 21-річна Оксана Рубаняк пішла до війська у перші дні повномасштабного вторгнення, впродовж 1,5 року служила в 72-й ОМБр старшим стрільцем кулеметного взводу, була єдиною жінкою-кулеметницею у бригаді. Воювала у гарячих точках на Донеччині, де дістала поранення. При цьому Оксана пише вірші й випустила дві поетичні збірки.

Проєкт «Станція Краматорськ» – це серія інтервʼю з військовими. Головна мета проєкту – через відверту розмову показати особисту життєву історію героя, а також дати відповіді на основні фейкові російські ІПСО-кампанії на тему армії та війни в Україні.

Ведучі програми Костянтин та Влада Ліберови – документальні фотографи, які фіксують події в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.