Це переважно громадяни Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго та Єгипту.

На тлі серйозних втрат, які зазнала російська армія, країна-агресорка все більше вербуватиме до своєї армії найманців.

Найманці проти України воювали на боці РФ ще від 2014 року. Зараз РФ намагається вербувати найманців з країн Середньої Азії та Африки.

Як повідомляють в українській ГУР, це переважно громадяни Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго та Єгипту. Їх вербування відбувається під контролем Головного управління ГШ ЗС РФ (відомішого як ГРУ).

“Вербувальники обіцяють кандидатам так звані підйомні – зазвичай дві тисячі доларів. Іноді буває і більше, залежно від ситуації. Такі гроші для тієї ж африканської бідноти – знахідка. Також найманцям обіцяють гарне харчування, стабільні щомісячні виплати. А для тих, хто мріє вирватися з безпросвітної бідності, ще один аргумент – отримання російського громадянства”, – йдеться у повідомленні.

Спершу найманцям обіцяють “золоті гори”, а згодом – їх “кидають” із зарплатою, із нормальним обмундируванням. І замовчують, що через указ Путіна російське громадянство вони можуть отримати лише за умови укладання безстрокового контракту, а не на рік, як раніше.

“Ця категорія найманців – просто витратний матеріал. Їх використовують для м’ясних штурмів позицій ЗСУ, як раніше “вагнерівці” зеків. Імовірність вижити – самі розумієте яка. Саме тому таких найманців у ГУР прозвали одноразками”, – пояснив розвідник.

Раніше ми повідомляли, що Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.