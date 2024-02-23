Увечері 22 лютого російські агресори запустили ударні БПЛА та ракети з акваторії Чорного моря на південь України. Унаслідок цього у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці й підприємству, на Одещині 3 загиблих

Про це йдеться у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

О 21:00 військові повідомили про першу групу “шахедів” у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Загроза тривала майже до 2 ночі. Ударні БПЛА також фіксували на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Харківщині та Полтавщині.

О 1:43 ПС оголосили про відбій загрози.

Наслідки обстрілу Одещини

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про пожежу в Одесі. Росіяни атакували Одеську область “шахедами” та ракетами типу Х-31П і Х-22. Працювала ППО.

“Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала”, – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди.

“Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальна операція”, – йдеться у повідомленні о 2:17.

Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що під завалами було знайдено ще дві людини. Так кількість загиблих зросла до трьох. Станом на 05:39 пошуки припинені.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в результаті атаки “шахедів” є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

“Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами – люди. Пошукова операція триває. Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого”, – йдеться у повідомленні о 2:40.

Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до 8, семеро з них – госпіталізовані.

Також в.о. заступника начальника Дніпропетровської ОВА Андрій Кульбач сказав, що під завалами можуть перебувати декілька людей. На місці працюють рятувальні служби.

Згодом очільник ОДА підсумував, що над Дніпропетровщиною вночі було знищено 5 безпілотників.

“По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському”, – уточнив Лисак.

За його словами, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, росіяни також поцілили по підприємству.

“З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно”, – розповів він.

Лисак додав, що у потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.

Він зазначив, що цієї ж ночі РФ також не припиняла обстріли Нікопольшини.