Російські загарбники на тимчасово окупованій території Донецької області зібрали так званий “цар-потяг”, довжина якого складає 30 кілометрів. У його складі налічується понад 2100 вагонів різного типу. Його побудували, щоб перешкоджати пересуванню українських воїнів.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Зведення цього ешелону почалося у липні 2023 року.

Зазначається, що конструкція з 2100 товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Для побудови росіяни використали рухомий склад, який, найімовірніше, вкрали з окупованих територій.

Аналітики наголошують, що такий “цар-потяг” є дуже специфічною інженерною спорудою, а її ефективність складно оцінити.

Задумали її для просування Сил оборони України. Водночас цей потяг можна вважати окремою лінією оборони.

Цю 30-кілометрову масу металу дуже важко зрушити, пошкодити або підірвати. Крім того, щоб рухатися технікою, такий коридор необхідно пробити.