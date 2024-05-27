

Величезний археолог з планети Чумароза, грізне чудовисько на вигляд щось середнє між слоном та восьминогом.

Нещодавно, американське видання Forbes втрапили у конфуз. написавши новину про те, що українські ЗСУ мінуснули російський танк Т-62 «Черепаха», який належить 20-й гвардійській мотострілецькій дивізії російської армії.

Втім, Forbes по-своєму інтерпретували назву, як «гомосек» або «гомосеки» або «гомосека», і в англомовній версії статті написали: “One notorious turtle tank, nicknamed “Homosexual”, («Один відомий танк-черепаха, названий «Гомосексуаліст», – ред).

До слова, такі видання, як 5 канал та УНІАН не зробили редакційної помітки, що переклад недостовірний і на своїх ресурсах розмістили новину з аналогічною помилкою.