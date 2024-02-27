Після ліквідації другого російського літака далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 Росія продемонструвала нездатність захистити свої повітряні засоби, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Це змусило російське керівництво розглянути більш безпечні райони для польотів літаків. Це ставить під сумнів ефективність російських авіаційних планувальників», – зазначено у повідомленні.

У британському оборонному відомстві вважають, що у Росії залишилось ще сім діючих літаків А-50, тому російські ВПС зможуть покрити негайну втрату.

«Проте втрата двох досвідчених спеціалізованих екіпажів за кілька місяців, швидше за все, призведе до подальшого напруження і бойової втоми сил, що залишилися, якщо вони хочуть продовжувати постійні операції. Цілком ймовірно, що російські військово-повітряні сили знову розглядатимуть інші місця базування, але Україна демонструє здатність до швидкої адаптації і продовжує становити загрозу», – вважає розвідка.

У Міністерстві оборони Британії додали, що винищувач, ймовірно, був знищений ракетою класу «земля-повітря», та зауважили, що «існує невелика ймовірність того, що росіяни ненавмисно збили свій власний літак, намагаючись його захистити».

23 лютого в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували.